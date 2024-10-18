Артемий Лебедев назвал себя «имперским ватником»

Артемий Лебедев признался, что до конца не смирился с распадом СССР

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что до сих пор до конца не смирился с распадом Советского Союза. Об этом он заявил в выпуске своего проекта «Ответошная», видео вышло во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что распад СССР стал для многих граждан шоком, который тяжело пережить. «Я, например, до сих пор не все эти трагедии пережил, для меня по-прежнему Украина — это часть моей страны, я не считаю, что это отдельное государство. (...) Я считаю, что Одесса — это южный порт моей Родины, а не просто какой-то город в чужом мне государстве», — заявил он.

Говоря на эту тему, блогер также с иронией назвал себя «имперским ватником».

Ранее Лебедев назвал товарный дефицит недостатком СССР. Помимо этого, по словам блогера, ему не нравилось, что в Советском Союзе критиковали деньги и идею потребления. При этом он отметил, что ему нравится социалистическая идея.