Бастрыкин раскрыл новые подробности о расследовании беспорядков в аэропорту Махачкалы

Бастрыкин: при расследовании беспорядков в Махачкале выявили 400 участников

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что камеры видеонаблюдения помогли опознать более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

Бастрыкин подчеркнул важность анализа информации с камер для расследований. При этом глава ведомства отметили, что этот процесс занимает большое количество ресурсов и времени, так как нередко нужно просмотреть сотни часов видеоматериалов. К примеру, во время расследования массовых беспорядков в Махачкале следователи изъяли более трех тысяч файлов с видеокамер. Их детальный осмотр даже при помощи специальных программных занял несколько месяцев, заявил председатель СК.

29 октября 2023 года в аэропорт Махачкалы прорвались агрессивно настроенные мужчины в поисках прилетевшего самолета из Израиля. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Дагестанцы проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах и искали людей, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

26 сентября сообщалось, что Грачевский районный суд Ставропольского края приступил к рассмотрению уголовного дела восьми жителей Республики Дагестан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.