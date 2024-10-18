Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 18 октября 2024Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл новые подробности о расследовании беспорядков в аэропорту Махачкалы

Бастрыкин: при расследовании беспорядков в Махачкале выявили 400 участников

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что камеры видеонаблюдения помогли опознать более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

Бастрыкин подчеркнул важность анализа информации с камер для расследований. При этом глава ведомства отметили, что этот процесс занимает большое количество ресурсов и времени, так как нередко нужно просмотреть сотни часов видеоматериалов. К примеру, во время расследования массовых беспорядков в Махачкале следователи изъяли более трех тысяч файлов с видеокамер. Их детальный осмотр даже при помощи специальных программных занял несколько месяцев, заявил председатель СК.

29 октября 2023 года в аэропорт Махачкалы прорвались агрессивно настроенные мужчины в поисках прилетевшего самолета из Израиля. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях. Дагестанцы проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах и искали людей, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

26 сентября сообщалось, что Грачевский районный суд Ставропольского края приступил к рассмотрению уголовного дела восьми жителей Республики Дагестан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      Панарин оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

      В Запорожье осудят гражданина Украины за попытку подрыва сотрудника полиции

      Популярная 36-летняя актриса разделась на камеру

      Бастрыкин раскрыл новые подробности о теракте в отношении военкора Татарского

      Доктор Мясников пожаловался на неуважение и удалил Telegram-канал

      Орбан предрек итог «плана победы» Зеленского

      Экономист раскрыл смысл заявлений о производстве Украиной ядерного оружия

      Фирмам Швейцарии пригрозили за обход антироссийских санкций

      Российские ядерные «Ярсы» выйдут на полевые позиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше