Британцы предложили принять Украину в сообщество бывших колоний

Daily Mail: 49 процентов британцев поддержали прием Украины в Содружество наций

Почти половина британцев предложили принять Украину в Содружество наций, объединяющее бывшие доминионы, колонии и протектораты Великобритании. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на доклад исследовательского центра Policy Exchange.

Согласно результатам опроса, 49 процентов британцев поддержали прием Украины в сообщество бывших колоний Соединенного королевства. «Почти половина [британцев] считает, что Содружество должно пригласить Украину подать заявку на членство, чтобы помочь ей в восстановлении после конфликта», — отмечается в докладе.

Исследование показало, что идея приглашения Киева в Содружество пользуется еще большей поддержкой в Малайзии (55 процентов респондентов), Нигерии (74 процента) и Индии (75 процентов). Предполагается, что такая поддержка связана с сельскохозяйственным потенциалом Украины и возможными поставками продовольствия.

В Содружество наций могут быть приняты страны, не являвшиеся подконтрольными территориями Великобритании. В частности, в 1995 году в сообщество вступил Мозамбик, бывший колонией Португалии, а в 2009 году — Руанда.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Евгений Вятрович сравнил Украину с колонией из-за принятия закона о статусе английского языка в стране. По его словам, законопроекты об особом статусе английского языка есть только в бывших британских колониях.