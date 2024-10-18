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14:02, 18 октября 2024Силовые структуры

Бывшего гендиректора РВК осудили за злоупотребление полномочиями

Экс-гендиректора РВК Повалко приговорили к 4 годам за злоупотребления
Александр Повалко

Александр Повалко. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Таганский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Его лишили права занимать определенные должности в государственных органах на два года и взяли под стражу в зале суда.

Повалко был задержан в июне 2020 года в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. В его офисе и квартире прошли обыски.

По словам защиты бизнесмена, уголовное дело в отношении Повалко относится к событиям 2012 года. Следствие усмотрело нарушения в сделках по инвестированию в американскую компанию Alion дочерним фондом РВК из средств, вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc.

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