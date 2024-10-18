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13:25, 18 октября 2024Ценности

Бывший муж Бузовой похвастался новой улыбкой за миллион рублей

Футболист Дмитрий Тарасов похвастался зубами за миллион рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший муж певицы Ольги Бузовой российский футболист Дмитрий Тарасов похвастался новой улыбкой за миллион рублей. На соответствующую публикацию в его Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Спортсмен разместил видео с отдыха, на котором он со своей супругой Анастасией Костенко ныряет в море, демонстрируя ровные и белые зубы. Известно, что Тарасов работал со стоматологом на протяжении минувших девяти месяцев.

По словам врача Руслана Погуляева, стоимость зубов футболиста составила около миллиона рублей.

В июне 2023 года Тарасов попал на видео во время инъекций ботокса в лицо. На размещенных кадрах спортсмен предстал в кабинете у дерматолога-косметолога, которая вводила ему препараты для коррекции внешности.

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      Екатерина Ештокина
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