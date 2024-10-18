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09:50, 18 октября 2024Россия

В России детский фестиваль сказок народов мира переименовали из-за Украины

На Урале детский фестиваль сказок народов мира переименовали из-за Украины

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

В Екатеринбурге детский фестиваль сказок народов мира переименовали из-за Украины. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным канала, на фестивале ученикам четвертого класса школы № 61 на жеребьевке досталась Украина — родители оказались недовольны этим фактом. Они заявили, что готовить представление по мотивам украинских народных сказок будет неуместным во время проведения специальной военной операции (СВО).

Разгневанные родители даже предложили убрать Украину из перечня стран по выбору. Комментируя ситуацию, директор школы рассказала, что обращалась за советом к департаменту образования региона. В итоге классу поручат поставить сказку из русского фольклора. Сам же фестиваль переименовали из «Сказок народов мира» в «Русские сказки».

Ранее в Москве сантехник оказался в полиции из-за обложки с украинским гербом. Сам мужчина — уроженец Винницкой области, который давно переехал в Москву и получил российское гражданство.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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