Остров Пасхи поставил под сомнение представления о недрах Земли

Минералы острова Пасхи поставили под сомнение представления о недрах Земли

Группа кубинских, колумбийских и утрехтских геологов провела исследование, которое поставило под сомнение традиционные представления о мантийных течениях Земли. Исследование, посвященное находкам на острове Пасхи, было опубликовано в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Остров Пасхи состоит из нескольких потухших вулканов, самые старые из которых образовались около 2,5 миллиона лет назад. Ученые нашли древние минералы циркона возрастом до 165 миллионов лет, что ставит под сомнение традиционное представление о том, что мантийные потоки движутся вместе с тектоническими плитами, как конвейерная лента. Химический анализ циркона показал, что все минералы имеют схожий состав, что предполагает общее происхождение из магмы.

Для датирования вулканических пород исследовательская команда использовала метод радиоактивного распада урана в цирконах, которые образуются при кристаллизации магмы. Было найдено множество цирконов, что подтвердило возраст образований. Однако их наличие в больших количествах и столь древний возраст поставили под сомнение традиционные модели вулканизма на острове.

Исследование показало, что мантия под островом Пасхи, вероятно, оставалась активной в течение 165 миллионов лет, что соответствует периодам, когда другие участки мантийных плюмов могли быть поглощены в зонах субдукции. Вулканическое плато, существовавшее 165 миллионов лет назад, могло быть поглощено под Антарктическим полуостровом. Это объясняет, как древние цирконы могли сохраниться в молодом вулканическом материале.

Таким образом, открытие на острове Пасхи подразумевает, что мантия Земли ведет себя иначе, чем предполагалось ранее, и движется медленнее. Это открытие может привести к пересмотру существующих моделей мантийных процессов и расширить понимание геологических процессов на Земле.