arXiv: вокруг солнцеподобной звезды обнаружили теплый нептун

Астрономы сообщили об обнаружении второй экзопланеты TIC 393818343 c, которая вращается вокруг солнцеподобной звезды TIC 393818343, расположенной примерно в 300 световых годах от Земли. Подробности открытия были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

TIC 393818343 — ранняя звезда спектрального класса G, возраст которой оценивается в 3,8 миллиарда лет. Звезда немного больше и массивнее Солнца, с эффективной температурой 5756 кельвинов (К). Первая экзопланета TIC 393818343 b была обнаружена в мае 2024 года и классифицирована как теплый Юпитер, поскольку она более чем в четыре раза массивнее Юпитера и обладает равновесной температурой около 805 К.

Обнаружение TIC 393818343 c стало результатом наземных наблюдений с использованием нескольких телескопов по всему миру, включая обсерваторию Настро Верде в Италии и обсерваторию Лас-Кумбрес (LCOGT). Исследователи заметили расхождения в прогнозируемом орбитальном периоде TIC 393818343 b, что вызвало подозрения о наличии другой планеты в системе. Смещение во времени транзита первой планеты составило более одного часа, что и привело к подтверждению существования TIC 393818343 c.

Согласно исследованию, TIC 393818343 c имеет орбитальный период 7,84 дня, что делает ее внутренним компаньоном TIC 393818343 b. Ее равновесная температура ожидается на уровне около 1027 К. На основе полученных данных астрономы классифицировали TIC 393818343 c как сверхнептуновый газовый гигант, исключив возможность того, что это может быть земной мир.

Сверхнептуны — это инопланетные миры, которые больше Нептуна и имеют массу до 0,47 массы Юпитера. Такие планеты, как TIC 393818343 c, обычно встречаются реже вокруг звезд солнечного типа. Ученые также отметили, что дальнейшие исследования помогут лучше понять свойства TIC 393818343 c.

Для более глубокого изучения этой планеты необходимо провести атмосферную спектроскопию и измерения лучевой скорости, чтобы уточнить ее истинную массу и характеристики атмосферы. Открытие TIC 393818343 c может способствовать более полному пониманию формирования и эволюции экзопланетных систем вокруг звезд типа G.