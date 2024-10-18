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17:43, 18 октября 2024Культура

Флоренс Пью отправила на премьеру фильма свою картонную фигуру

Эндрю Гарфилд принес картонную фигуру Флоренс Пью на премьеру их нового фильма

Фото: Can Nguyen / Capital Pictures / Globallookpress.com

Эндрю Гарфилду пришлось позировать фотографам с картонной фигурой актрисы Флоренс Пью. Снимки опубликовало издание Marie Claire.

Флоренс не смогла прийти на премьеру своего нового фильма «Время жить» в Лондоне из-за занятости на съемках других проектов. Поэтому ее партнер по картине позировал на красной дорожке с картонной фигурой артистки в натуральную величину. Гарфилд с улыбкой позировал объективам и обнимал свою «спутницу».

Ранее стало известно, что актер Аль Пачино рассказал о самом постыдном опыте в своей жизни.

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      Андрей Шеньшаков
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