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06:01, 18 октября 2024Бывший СССР

Ганчев сообщил о проводимых киевским режимом пытках в Волчанске и Купянске

Ганчев: киевский режим пытал задержанных в Волчанске и Купянске

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Киевский режим пытал задержанных в Купянске и Волчанске. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что это происходило и в Волчанске, и в Купянске. Я думаю, когда уже крупные такие вот города будут освобождены, мы увидим конкретные места, возможно, даже места захоронений будут установлены», — отметил он.

Также Ганчев подчеркнул, что на купянском и волчанском направлениях ведутся активные боевые действия.

Накануне Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль часть Купянского района вдоль реки Оскол. Он отметил успехи российских военных на купянско-сватовском направлении.

Также Ганчев рассказал, что в боях на стороне Вооруженных сил Украины принимают участие действующие военнослужащие стран НАТО, в том числе из Германии, Франции и Польши. Кроме того, по его словам, «интернациональные националистические подразделения» в том числе принимают участие в боях в Курской области.

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      Марина Совина
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