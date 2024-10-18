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14:51, 18 октября 2024Мир

Генсек НАТО заявил о намерении альянса нарастить военное присутствие на границах с Россией

Генсек НАТО Рютте: альянс продолжит наращивать присутствие на границах с Россией
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО продолжит наращивать присутствие на границах с Россией, формировать производство и закупки оружия для поддержки Украины и восполнения собственных запасов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

В первую очередь речь идет о закупке систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийских систем и ударных самолетов пятого поколения.

По словам генсека, страны — участницы блока на встрече в Брюсселе также приняли решение активизировать работу по стандартизации вооружений. Рютте рассказал, что НАТО разработает общий стандарт «для инновационных военных возможностей» альянса, включая беспилотные системы.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Североатлантический альянс и Евросовет без особого энтузиазма отнеслись к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского. Он указал на то, что «план победы» не стремится разрешить конфликт и «не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который способен изменить реальность».

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      Виктория Кондратьева
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