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01:36, 18 октября 2024Мир

Глава ЕК назвала приток мигрантов в Польшу гибридной атакой России и Белоруссии

Фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу атакой России и Белоруссии
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС по миграции назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». Ее слова приводит ТАСС.

Кроме того, чиновница пообещала обеспечить поддержку этим странам.

В распространенном итоговом заявлении саммита прямо обвинили Москву и Минск в «злоупотреблении европейскими ценностями, включая право на убежище». Также лидеры Евросоюза объявили о намерении усилить миграционный контроль и подчеркнули, что любые исключительные антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией Брюссель будет считать приемлемыми.

Ранее Евросоюз официально объявил дату запуска новой автоматизированной системы въезда и выезда для туристов (Entry/Exit System, EES), не имеющих местного гражданства.

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      Юлия Мискевич
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