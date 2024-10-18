Глава ЕК назвала приток мигрантов в Польшу гибридной атакой России и Белоруссии

Фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу атакой России и Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС по миграции назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». Ее слова приводит ТАСС.

Кроме того, чиновница пообещала обеспечить поддержку этим странам.

В распространенном итоговом заявлении саммита прямо обвинили Москву и Минск в «злоупотреблении европейскими ценностями, включая право на убежище». Также лидеры Евросоюза объявили о намерении усилить миграционный контроль и подчеркнули, что любые исключительные антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией Брюссель будет считать приемлемыми.

Ранее Евросоюз официально объявил дату запуска новой автоматизированной системы въезда и выезда для туристов (Entry/Exit System, EES), не имеющих местного гражданства.