Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:19, 19 августа 2024Путешествия

ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

Автоматизированную систему въезда и выезда для туристов в ЕС запустят 10 ноября

Фото: Joeran Steinsiek / imago-images.de / Globallookpress.com

Евросоюз официально объявил дату запуска новой автоматизированной системы въезда и выезда для туристов (Entry/Exit System, EES), не имеющих местного гражданства. Об этом сообщается на портале Schengen.News.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что EES запустят 10 ноября 2024 года. Она добавила, что сейчас система проходит финальный этап тестирования. По словам Йоханссон, EES будут пользоваться около 700 миллионов человек ежегодно.

Материалы по теме:
Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?
Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?
20 марта 2024
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024

Уточняется, что новая автоматизированная ИТ-система будет регистрировать историю въездов иностранных путешественников на территорию ЕС, независимо от того, нужна им виза или нет. Она заменит текущую процедуру простановки штампов вручную и будет фиксировать имя человека, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображения лица), а также дату и место въезда и выезда из зоны Евросоюза.

По данным источника, EES поможет предотвращать нелегальную миграцию и выявлять лиц, которые пытаются попасть в ЕС по поддельным документам.

О том, что в ЕС заработает автоматизированная система въезда и выезда для путешественников, стало известно в марте. Тогда же источники газеты «Известия» в Еврокомиссии подчеркнули, что отсутствие десятилетнего загранпаспорта у граждан России не означает автоматического блока на въезд.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше