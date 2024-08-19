ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

Автоматизированную систему въезда и выезда для туристов в ЕС запустят 10 ноября

Евросоюз официально объявил дату запуска новой автоматизированной системы въезда и выезда для туристов (Entry/Exit System, EES), не имеющих местного гражданства. Об этом сообщается на портале Schengen.News.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что EES запустят 10 ноября 2024 года. Она добавила, что сейчас система проходит финальный этап тестирования. По словам Йоханссон, EES будут пользоваться около 700 миллионов человек ежегодно.

Уточняется, что новая автоматизированная ИТ-система будет регистрировать историю въездов иностранных путешественников на территорию ЕС, независимо от того, нужна им виза или нет. Она заменит текущую процедуру простановки штампов вручную и будет фиксировать имя человека, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображения лица), а также дату и место въезда и выезда из зоны Евросоюза.

По данным источника, EES поможет предотвращать нелегальную миграцию и выявлять лиц, которые пытаются попасть в ЕС по поддельным документам.

О том, что в ЕС заработает автоматизированная система въезда и выезда для путешественников, стало известно в марте. Тогда же источники газеты «Известия» в Еврокомиссии подчеркнули, что отсутствие десятилетнего загранпаспорта у граждан России не означает автоматического блока на въезд.

