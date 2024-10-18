Готовившему диверсию под Белгородом мужчине вынесли приговор

Суд дал 16 лет мужчине за подготовку подрыва на железной дороге под Белгородом

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы мужчину, который готовил диверсию в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Его признали виновным по ряду уголовных статей, в числе которых госизмена, участие в деятельности террористической организации, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По данным следствия, мужчина планировал совершить подрыв объекта железнодорожной инфраструктуры на территории региона с помощью взрывного устройства, изъятого из тайника, но был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 лет — в колонии строгого режима.

Ранее жителя Бердянска приговорили к 15 годам колонии строгого режима за вербовку и склонение знакомых к совершению теракта.