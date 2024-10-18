Харрис высказалась о своей непопулярности среди мужского электората

MSNBC: Камала Харрис отрицает, что не нравится избирателям-мужчинам

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис отрицает, что не нравится избирателям-мужчинам. Свое мнение она высказала в интервью телеканалу MSNBC.

Политик прокомментировала отставание в опросах на 16 процентных пунктов от соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, среди мужского электората. «У меня другие ощущения, если честно», — заявила Харрис на вопрос о своей непопулярности.

По ее словам, во время митингов она видит представителей различных социальных слоев и полов. Харрис добавила: избиратели понимают, что она намерена стать «президентом для всех американцев».

Ранее сообщалось, что Харрис приблизилась к своему оппоненту-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей и сократила отставание от него на 1 процентный пункт. Согласно опросу, 48 процентов респондентов сообщили, что отдадут свой голос Трампу, а 47 процентов — Харрис.