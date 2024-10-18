Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 18 октября 2024Мир

Харрис высказалась о своей непопулярности среди мужского электората

MSNBC: Камала Харрис отрицает, что не нравится избирателям-мужчинам
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Saquan Stimpson / Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис отрицает, что не нравится избирателям-мужчинам. Свое мнение она высказала в интервью телеканалу MSNBC.

Политик прокомментировала отставание в опросах на 16 процентных пунктов от соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, среди мужского электората. «У меня другие ощущения, если честно», — заявила Харрис на вопрос о своей непопулярности.

По ее словам, во время митингов она видит представителей различных социальных слоев и полов. Харрис добавила: избиратели понимают, что она намерена стать «президентом для всех американцев».

Ранее сообщалось, что Харрис приблизилась к своему оппоненту-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей и сократила отставание от него на 1 процентный пункт. Согласно опросу, 48 процентов респондентов сообщили, что отдадут свой голос Трампу, а 47 процентов — Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин против краткого перемирия с Украиной. Президент России не готов останавливать СВО даже на неделю

      Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над российскими регионами

      Зеленский снова выступил против переговоров с Россией

      Российский военный сбил восемь украинских FPV-дронов

      В «Реале» пожалели о подписании Мбаппе

      Порошенко обвинил украинские власти в бегстве из Киева в первые дни конфликта

      В ОАЭ прокомментировали свою роль посредника при обмене российских и украинских пленных

      Байден отказался раскрыть подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана

      Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России

      Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше