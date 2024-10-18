Honor рассказала о давлении после расставания с Huawei

В Honor заявили о конкуренции с Huawei в Китае после долгих лет вместе

Глава китайской корпорации Honor Чжао Мин рассказал, что его компания столкнулась с сильным давлением. Интервью руководителя фирмы местным медиа процитировало издание MyDrivers.

По словам Мина, после расставания Honor и Huawei компания столкнулась с серьезными трудностями. Руководитель Honor рассказал о большом давлении со стороны конкурентов и отсутствии опыта. Чжао Мин признался, что многие операции приходилось изобретать с нуля, так как у Honor не было соответствующих компетенций.

Предприниматель также подчеркнул, что сейчас его фирма конкурирует с Huawei, которая долгие годы была ее материнской компанией. «В общении с ключевыми сотрудниками я всегда напоминаю о нашем лидерстве и ответственности», — признался топ-менеджер. Также Чжао Мин заметил, что в настоящий момент он видит большую угрозу в Huawei, чем в Apple.

В заключении Мин отметил, что неправильно отождествлять Honor и Huawei. Он заявил, что после отделения Honor молодой компании удалось создать «свою отдельную идентичность».

Honor отделилась от Huawei в ноябре 2020 года, ее новым владельцем оказался конгломерат Shenzhen Zhixin New Information Technology. Ранее в 2019 году Huawei попала под американские санкции.

В сентябре корпорация Honor анонсировала новый складной смартфон Magic V3. Девайс назвали самой тонкой раскладушкой в мире — в сложенном состоянии он имеет толщину 9,3 миллиметра.