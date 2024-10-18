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15:26, 18 октября 2024Наука и техника

«Калашников» испытает боевые электромотоциклы

«Калашников»: боевые электромотоциклы испытают в приграничных районах

Изображение: пресс-служба Концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» направит несколько моделей боевых мотоциклов электрических (БМЭ) собственного производства в приграничные районы для испытаний. Об этом сообщили в концерне.

«Тестируют БМЭ небольшими партиями в соответствии с целями и задачами, которые будет решать та или иная модель мототехники от "Калашникова". В испытаниях участвуют представители заказчика. В процессе тестирования специалисты концерна уточняют пожелания пользователей», — говорится в сообщении. В концерне добавили, что выявленные недостатки оперативно устраняют.

Отмечается, что мотоциклы будут использовать для решения специальных задач в условиях повышенной сложности. В перспективе БМЭ могут использовать в зоне проведения специальной военной операции.

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Электрические мотоциклы отличаются низким уровнем шума и отсутствием теплового излучения. Это делает БМЭ невидимым для тепловизоров. В концерне подчеркнули, что прочная конструкция, улучшенная система охлаждения и хорошая эргономика обеспечивают высокую маневренность и проходимость БМЭ. Поэтому мотоциклы можно использовать для рейдов, разведки и поисковых операций.

В сентябре ветеран боевых действий Алексей Саканцев рассказал, что применение мотоциклов при проведении штурмов в зоне спецоперации обеспечивает бойцам защиту от противопехотных мин и позволяет брать больше боезапаса.

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      Даниил Иринин
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