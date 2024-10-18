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11:53, 18 октября 2024Мир

Канада передаст оружие и боеприпасы Украине

Минобороны Канады передаст Украине военную помощь на $47 миллионов
СюжетМинобороны
Билл Блэр

Билл Блэр. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Министерство обороны Канады передаст Украине военную помощь на 47 миллионов долларов США. Об этом заявил министр обороны Канады Уильям Блэр, передает Reuters.

«Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им добиться победы», — заявил глава канадского Минобороны.

Как сообщается, Оттава передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) стрелковое оружие и боеприпасы, а также защитное снаряжение. Часть средств в рамках пакета помощи будет выделена на обучение бойцов ВСУ за рубежом.

Ранее глава Минобороны Японии Гэн Накатани пообещал дополнительные поставки Украине техники Сил самообороны страны в ходе встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Минобороны Японии пока не сообщало официально об этой встрече и о содержании переговоров.

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      Виктория Кондратьева
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