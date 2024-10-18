В Японии пообещали дополнительные поставки Украине техники Сил самообороны

NHK: МО Японии пообещало дополнительные поставки Киеву техники Сил самообороны

Глава Минобороны Японии Гэн Накатани, принявший участие во встрече глав оборонных ведомств НАТО, пообщался с украинским коллегой Рустемом Умеровым и пообещал ему дополнительные поставки Киеву транспортных средств Сил самообороны. Об этом сообщил телеканал NHK.

О какой конкретно технике идет речь, на данный момент не уточняется. Минобороны Японии пока не сообщало официально об этой встрече и о содержании переговоров.

В начале октября новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что страна продолжит оказывать помощь Украине и будет придерживаться санкционного режима против России. При этом глава правительства добавил, что Токио планирует подписать с Москвой мирный договор и разрешить «территориальный вопрос».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которые могут перейти в горячую фазу. Так министр указал на риски идеи Японии создать «азиатскую НАТО». Министр также отметил, что Россия озабочена ремилитаризацией Японии.