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06:58, 18 октября 2024Мир

В Японии пообещали дополнительные поставки Украине техники Сил самообороны

NHK: МО Японии пообещало дополнительные поставки Киеву техники Сил самообороны

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Глава Минобороны Японии Гэн Накатани, принявший участие во встрече глав оборонных ведомств НАТО, пообщался с украинским коллегой Рустемом Умеровым и пообещал ему дополнительные поставки Киеву транспортных средств Сил самообороны. Об этом сообщил телеканал NHK.

О какой конкретно технике идет речь, на данный момент не уточняется. Минобороны Японии пока не сообщало официально об этой встрече и о содержании переговоров.

В начале октября новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что страна продолжит оказывать помощь Украине и будет придерживаться санкционного режима против России. При этом глава правительства добавил, что Токио планирует подписать с Москвой мирный договор и разрешить «территориальный вопрос».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которые могут перейти в горячую фазу. Так министр указал на риски идеи Японии создать «азиатскую НАТО». Министр также отметил, что Россия озабочена ремилитаризацией Японии.

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      Марина Совина
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