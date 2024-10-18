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11:15, 18 октября 2024Мир

Ким Чен Ын призвал «выбросить из головы» идею объединения с Южной Кореей

Глава КНДР Ким Чен Ын призвал «выбросить из головы» идею объединения с Югом

Фото: KCNA / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын призвал «выбросить из головы» идею объединения с Южной Кореей. Об этом глава республики заявил при посещении командования второго корпуса Корейской народной армии (КНА), передает РИА Новости.

«Наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт, что Республика Корея — чужая страна и абсолютно враждебное государство», — подчеркнул северокорейский лидер, обратив внимание, что характер альянса США и Южной Кореи стал более «агрессивным».

Ким Чен Ын также прокомментировал разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Югом, оценив его как «разрыв тянувшейся из одного века в другой дурной связи с Сеулом».

«Этот шаг является последним предупреждением, что в случае нарушения нашего суверенитета со стороны Южной Кореи наша военная сила будет применена без каких-либо условий и колебаний», — заключил он.

Ранее в КНДР заявили, что 1,4 миллиона жителей страны подали заявки на вступление в армию или возвращение в нее на фоне напряженности с Югом. Отмечается, что молодые люди, подписавшие петиции о вступлении в армию, были полны решимости сражаться в «священной войне за уничтожение врага оружием революции».

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      Виктория Кондратьева
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