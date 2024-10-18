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11:40, 18 октября 2024Мир

Китай прокомментировал помощь России на Украине

МИД КНР: Китай никогда не поставлял оружие России для применения на Украине
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай не является участником украинского кризиса и никогда не поставлял ни России, ни Украине оружие для применения в боевых действиях. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает China News.

«Китай не является создателем или участником украинского кризиса (...) Также Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта, строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, в том числе дронов», — отметила дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин «решительно выступает против незаконных односторонних санкций», введенных Вашингтоном в отношении китайских компаний. Она добавила, что Китай «никогда не примет безосновательных обвинений» и не будет поддаваться давлению со стороны США.

Ранее США внесли в санкционные списки одно физическое и три юридических лица, которые, по мнению Вашингтона, связаны с разработкой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гарпия», использующегося в конфликте на Украине. По словам представителя американской администрации, разработка беспилотника этой модели якобы велась в Китае в сотрудничестве с российскими оборонными предприятиями.

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      Дарья Устьянцева
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