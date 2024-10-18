Китайский автоконцерн представил летающий автомобиль

Автомобильная компания Chery представила летающий автомобиль

Китайская автомобильная компания Chery представила летающий автомобиль в рамках Глобальной инновационной конференции Chery 2024. Об этом сообщило издание IThome.

Новинку назвали Land and Air Vehicle. К моменту презентации уже прошли первые успешные летные испытания модели — длительность первого полета составила 80 километров. Внешне транспортное средство напоминает гоночный автомобиль, к которому сверху прикрепили небольшой вертолет. В компании отмечают, что Land and Air Vehicle предназначен для коротких перелетов, причем большую часть пути машина должна перемещаться по земле. Функция полета предусмотрена лишь для того, чтобы облететь пробку или другую помеху на пути. Уточняется, что в салоне отсутствуют руль и педали — есть лишь интеллектуальная система и автопилот.

Двухместное авто может осуществлять вертикальные взлет и посадку. Максимальная высота его полета составляет один километр, а предельная его продолжительность — 40 минут. В воздухе машина способна разгоняться до 120 километров в час.

Сроки начала массового выпуска модели на данный момент неизвестны, ее разработка продолжается.

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