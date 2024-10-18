Российские птицефабрики подняли закупочные цены на яйца

«Ведомости»: отпускные цены на куриные яйца на птицефабриках подняли на 5-8 %

Крупнейшие российские птицефабрики подняли закупочные цены на куриное яйцо. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что с начала ноября птицефабрика «Вараксино» повысит закупочные цены на яйца «Вараксино» и «Село зеленое» на восемь процентов. Между тем, птицефабрика «Волжанин» еще в октябре подняла закупочные цены для ретейлеров на пять процентов.

Помимо этого, компания «Праксис-ово», которая использует яйца с ферм «Вараксино», предупредила торговые сети о планах по повышению цен до 12 процентов с 5 ноября «в связи со сложной геополитической ситуацией».

Под этой ситуацией подразумевается рост затрат на гофротару на 13 процентов за два месяца, увеличение расходов на упаковочные пленки на 10 процентов, рост стоимости ветеринарных препаратов на 25 процентов, кормов — на 20 процентов, и оплаты труда — на 30 процентов.

Ранее стало известно, что бизнес в России потеряет порядка 100 миллиардов рублей из-за сдерживания цен на яйца. В Федеральной антимонопольной службе предложили с 1 марта запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц категорий С1 и С2, которые являются социально значимыми. Обычно это вознаграждение составляет пять процентов от общего объема поставки.