Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:21, 18 октября 2024Экономика

Российские птицефабрики подняли закупочные цены на яйца

«Ведомости»: отпускные цены на куриные яйца на птицефабриках подняли на 5-8 %

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Крупнейшие российские птицефабрики подняли закупочные цены на куриное яйцо. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что с начала ноября птицефабрика «Вараксино» повысит закупочные цены на яйца «Вараксино» и «Село зеленое» на восемь процентов. Между тем, птицефабрика «Волжанин» еще в октябре подняла закупочные цены для ретейлеров на пять процентов.

Помимо этого, компания «Праксис-ово», которая использует яйца с ферм «Вараксино», предупредила торговые сети о планах по повышению цен до 12 процентов с 5 ноября «в связи со сложной геополитической ситуацией».

Под этой ситуацией подразумевается рост затрат на гофротару на 13 процентов за два месяца, увеличение расходов на упаковочные пленки на 10 процентов, рост стоимости ветеринарных препаратов на 25 процентов, кормов — на 20 процентов, и оплаты труда — на 30 процентов.

Ранее стало известно, что бизнес в России потеряет порядка 100 миллиардов рублей из-за сдерживания цен на яйца. В Федеральной антимонопольной службе предложили с 1 марта запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц категорий С1 и С2, которые являются социально значимыми. Обычно это вознаграждение составляет пять процентов от общего объема поставки.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

      Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ под Харьковом

      Правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам в России утвердили

      Россиянам раскрыли способ экономить на отоплении до трех тысяч рублей ежемесячно

      Мобилизованный боец СВО рассказал про особенности быта на передовой

      Фотограф тайно заснял невесту голой во время свадьбы

      Вокруг солнцеподобной звезды обнаружили теплый нептун

      Пленный сотрудник ТЦК раскрыл причины своего появления на передовой

      Российские птицефабрики подняли закупочные цены на яйца

      Выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин нарушил правила мореплавания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше