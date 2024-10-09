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11:41, 9 октября 2024Экономика

Потери российского бизнеса из-за сдерживания цен на яйца оценили

ФАС: бизнес в России потеряет 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца

Фото: Peter Werkman / Unsplash

Бизнес в России потеряет порядка 100 миллиардов рублей из-за сдерживания цен на яйца. Потери ретейлеров оценили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает газета «Известия».

В ведомстве предложили с 1 марта запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц категорий С1 и С2, которые являются социально значимыми. Обычно это вознаграждение составляет пять процентов от общего объема поставки.

«Данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», — объясняют необходимость данной меры в Минсельхозе

В результате принятия запрета ретейлеры не только дополучат часть своих доходов, но и потратят средства на перезаключение договоров. В течение следующих шести лет эти потери составят 92,6 и 5,7 миллиарда рублей соответственно. Бизнес инвестирует в цену яиц те средства, которые получает в виде вознаграждения, что поднимает спрос на продукцию, пояснили в ФАС.

Птицефабрика «Окская», входящая в пятерку крупнейших в России производителей куриных яиц, предупредила о повышении цен на свою продукцию с ноября 2024 года на пять процентов. Причиной повышения цен называют подорожание на 40 процентов зерновых составляющих комбикорма, на 89 процентов — минеральных и витаминных комплексов, а на 5,8 процента — упаковочных материалов. Уведомление о росте цен получили как минимум магазины Москвы и Подмосковья.

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      Вячеслав Агапов
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