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11:15, 18 октября 2024Мир

В России отреагировали на ликвидацию главы ХАМАС

Сенатор Карасин призвал ООН заявить о своей позиции по ударам Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Методами расправ Израиль не достигнет своих целей таким образом, чтобы их приняло международное сообщество, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на ликвидацию главы палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Силовыми методами, методами расправ, которые продолжаются уже многие месяцы, Израиль не достигнет поставленных целей таким образом, чтобы их приняло международное сообщество

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«В данном случае, как мне кажется, Организация Объединенных Наций (ООН) и ее Совет Безопасности должны более громко и внушительно заявить о своей позиции неприятия такого кровопролития на Ближнем Востоке. Это должно быть услышано руководством Израиля и принято соответствующее решение», — заявил Карасин.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о возможной ликвидации Синвара в результате операции в секторе Газа. Как указали источники телеканала Al Hadath, ДНК-экспертиза подтвердила, что найденные на месте удара останки действительно принадлежат Синвару.

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале опубликовала кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлен глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, как утверждается, за несколько минут до ликвидации. На записи видно, как армейский беспилотник залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа, в котором на кресле сидит раненый Синвар — его лицо и голова покрыты тканью. Лидер ХАМАС предпринял попытку отмахнуться от дрона предметом, напоминающим палку.

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      Варвара Кошечкина
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