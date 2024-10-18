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00:11, 18 октября 2024Наука и техника

Новый разлагаемый в морской воде пластик успешно испытан

Диацетат целлюлозы оказался быстро разлагаемым видом биопластика

Изображение: ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Ученые Океанографического института Вуд-Хоул (WHOI) испытали новый вид биопластика и обнаружили, что новая версия диацетата целлюлозы (CDA) является самым быстроразлагающимся в морской воде биопластиковым материалом. Исследование опубликовано в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Ученые установили, что добавление мелких пор в CDA позволяет материалу разлагаться в 15 раз быстрее, чем твердый CDA, и даже быстрее, чем бумага. Эти результаты указывают на многообещающие свойства нового материала как подходящей замены традиционным пластиковым изделиям, таким как пенополистирол, который может сохраняться в окружающей среде в течение многих лет.

В ходе исследования ученые следили за разложением вспененного CDA и твердого CDA в резервуаре с непрерывно текущей морской водой. В лаборатории WHOI контролировались такие параметры, как температура, освещенность и другие переменные, имитирующие естественную морскую среду. Такой подход позволил создать более экологически реалистичные условия для наблюдения за процессом разложения.

Через 36 недель эксперимента команда обнаружила, что вспененный CDA потерял 65-70 процентов своей первоначальной массы, что подтверждает его высокую скорость разложения в морской среде. В предыдущем исследовании, где сравнивались различные типы трубочек, выяснили, что трубочки из вспененного CDA разлагаются на 190 процентов быстрее, чем их твердые аналоги, что указывает на их преимущества по сравнению с бумажными трубочками.

Таким образом, исследование открывает перспективы для использования вспененного CDA в качестве экологически чистой замены одноразовым пластиковым изделиям и пенопласту, что может существенно снизить загрязнение океанов и способствовать устойчивому развитию в будущем.

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      Александр Еникеев
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