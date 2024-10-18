МИД Турции заявил о праве Ирана обороняться от Израиля

Глава МИД Турции Фидан: Иран имеет право на самооборону от Израиля

Иран имеет право на самооборону от Израиля в случае гипотетического конфликта сторон. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает газета Dünya.

«Мы ни в коем случае не являемся сторонниками какого-либо конфликта с участием Ирана, конфликта, который перерастет в войну. Мы полностью против этого, но, с другой стороны, если Иран будет заниматься самообороной, то, конечно, это его право», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом Фидан добавил, что в сложившейся ситуации Турция будет придерживаться собственных интересов. По его словам, Анкара готова это делать даже в случае давления Вашингтона.

Ранее бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. По его словам, Тегеран имеет «огромные секретные возможности» в сфере вооружений, которые стране удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.