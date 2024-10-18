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18:24, 18 октября 2024Экономика

Мировые цены на нефть упали до минимума с начала октября

Биржевая цена Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 1 октября

Фото: rorozoa / freepik

В ходе торгов в пятницу, 18 октября, стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки в 73 доллара за баррель впервые с 1 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской площадки ICE.

К 17:11 по московскому времени сырьевые котировки упали до отметки в 72,98 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 1,97 процента.

Ближе к 17:25 падение ускорилось, а стоимость Brent опустилась до 72,69 доллара. Спад составил 2,36 процента. К тому времени стоимость фьючерсных контрактов на поставки американской марки сырья West Texas Intermediate (WTI) падала 2,51 процента, до 68,33 доллара за баррель.

Ранее газета The Washington Post связала падение стоимости Brent с отказом руководства Израиля наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Уточнялось, что об этом решение администрацию президента США Джо Байдена уведомил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава правительства отметил, что главной целью ЦАХАЛ в обозримой перспективе станут военные объекты Ирана.

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      Анатолий Акулов
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