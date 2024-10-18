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13:51, 18 октября 2024Россия

Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

Житель востока Москвы запутался, когда надевал штаны, и вызвал спасателей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель одной из квартир на Кусковской улице на востоке Москвы запутался, когда надевал штаны, и вызвал на помощь спасателей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, горожанин несколько раз обращался в экстренные службы с одной и той же просьбой. «Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить», — так описал свою проблему мужчина.

Вызволили пленника из ловушки прибывшие сотрудники полиции. Но не прошло и получаса, как он вновь набрал номер спасателей и объявил, что его «захватила» одежда.

До этого в Ульяновске внук во время игры заковал бабушку в наручники. Женщине потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники с помощью специального инструмента распилили наручники и освободили руку женщины. Госпитализация ей не понадобилась.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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