Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

Житель востока Москвы запутался, когда надевал штаны, и вызвал спасателей

Житель одной из квартир на Кусковской улице на востоке Москвы запутался, когда надевал штаны, и вызвал на помощь спасателей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, горожанин несколько раз обращался в экстренные службы с одной и той же просьбой. «Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить», — так описал свою проблему мужчина.

Вызволили пленника из ловушки прибывшие сотрудники полиции. Но не прошло и получаса, как он вновь набрал номер спасателей и объявил, что его «захватила» одежда.

До этого в Ульяновске внук во время игры заковал бабушку в наручники. Женщине потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники с помощью специального инструмента распилили наручники и освободили руку женщины. Госпитализация ей не понадобилась.