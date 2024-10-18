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08:41, 18 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской области заявил о повреждении инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На подконтрольной Киеву части Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров, пишет РИА Новости

По его словам, в области прогремело около 200 взрывов. Результатом этого стало повреждение объектов инфраструктуры.

Федоров не уточнил, каким именно объектам был нанесен ущерб. Украинский чиновник добавил, что пострадавших нет.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в срочном порядке возводить укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе подконтрольных им городов в Запорожской области.

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      Алевтина Запольская
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