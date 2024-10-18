На Украине возбудили дело против напавших на автобус военкомов женщин

На Украине возбудили дело против 30 женщин, пытавшихся опрокинуть автобус ТЦК

Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело в отношении женщин в Закарпатской области, которые пытались опрокинуть автобус, принадлежащий территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на источник в полиции.

«Около 30 женщин пытались перевернуть микроавтобус сотрудников военкомата и разбили в нем лобовое стекло», — уточнил собеседник издания.

Он отметил, что дело возбудили по статье о хулиганстве, препятствовании Вооруженным силам республики и блокировке транспорта предприятий. Максимальный срок, который может грозить нарушительницам, — восемь лет лишения свободы.

Ранее пленный сотрудник ТЦК заявил о невозможности скрываться от военкомов на Украине. По его словам, при повторном задержании мужчин, не явившихся в военкомат в первый раз для уточнения данных, имеют право доставить туда в наручниках.