Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 18 октября 2024Бывший СССР

На Украине возбудили дело против напавших на автобус военкомов женщин

На Украине возбудили дело против 30 женщин, пытавшихся опрокинуть автобус ТЦК

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело в отношении женщин в Закарпатской области, которые пытались опрокинуть автобус, принадлежащий территориальному центру комплектования (ТЦК; аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале со ссылкой на источник в полиции.

«Около 30 женщин пытались перевернуть микроавтобус сотрудников военкомата и разбили в нем лобовое стекло», — уточнил собеседник издания.

Он отметил, что дело возбудили по статье о хулиганстве, препятствовании Вооруженным силам республики и блокировке транспорта предприятий. Максимальный срок, который может грозить нарушительницам, — восемь лет лишения свободы.

Ранее пленный сотрудник ТЦК заявил о невозможности скрываться от военкомов на Украине. По его словам, при повторном задержании мужчин, не явившихся в военкомат в первый раз для уточнения данных, имеют право доставить туда в наручниках.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      В Госдуме озвучили новое предложение по условиям развода для семей с детьми

      Боец «Айдара» заявил об успешном продвижении ВС России у Тернов

      Российский «Бражник» запустят в серийное производство

      Заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины назвали сигналом отчаяния

      МИД Латвии запретил въезд в страну дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко

      Россиянин проплыл 600 километров по Арктике из-за ностальгии

      Врачи списали жалобы 33-летней женщины на эндометриоз и не сумели вовремя обнаружить рак

      Ганчев сообщил об иностранных наемниках в плену у Российской армии

      Орбан раскрыл попытки Запада узнать ядерный потенциал Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше