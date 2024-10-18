Пленный сотрудник ТЦК заявил о невозможности скрываться от военкомов на Украине

Избежать мобилизации на Украине практически невозможно. Об этом заявил пленный сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев, передает РИА Новости.
«Я думаю, что можно [скрываться на Украине от военкомов], но это ненадолго, наверное. Потому что все равно в любом случае ты же где-то должен ходить в магазин, куда-то передвигаться как-то», — отметил Тагеев.
Он объяснил, что на Украине при выходе на улицу мужчину для проверки документов могут остановить полицейские. По словам пленного сотрудника ТЦК, правоохранители «в любом случае» обнаружат гражданина в одной из баз, после чего направят в территориальный центр комплектования для обновления личных данных. Если это не сделать, при повторном задержании они сами доставят уклониста в военкомат в наручниках.
Тагеев также рассказал, что сам оказался на фронте из-за обмана командира. Так, его попросили занять небоевые позиции, чтобы сменить бойцов, находящихся на них несколько недель. Однако в результате ночью сотрудника ТЦК отправили на передовую.