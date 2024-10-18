Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:57, 18 октября 2024Бывший СССР

Пленный сотрудник ТЦК заявил о невозможности скрываться от военкомов на Украине

Пленный сотрудник ТЦК Тагеев: скрываться от военкомов на Украине невозможно

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Избежать мобилизации на Украине практически невозможно. Об этом заявил пленный сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев, передает РИА Новости.

«Я думаю, что можно [скрываться на Украине от военкомов], но это ненадолго, наверное. Потому что все равно в любом случае ты же где-то должен ходить в магазин, куда-то передвигаться как-то», — отметил Тагеев.

Он объяснил, что на Украине при выходе на улицу мужчину для проверки документов могут остановить полицейские. По словам пленного сотрудника ТЦК, правоохранители «в любом случае» обнаружат гражданина в одной из баз, после чего направят в территориальный центр комплектования для обновления личных данных. Если это не сделать, при повторном задержании они сами доставят уклониста в военкомат в наручниках.

Тагеев также рассказал, что сам оказался на фронте из-за обмана командира. Так, его попросили занять небоевые позиции, чтобы сменить бойцов, находящихся на них несколько недель. Однако в результате ночью сотрудника ТЦК отправили на передовую.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      Панарин оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

      В Запорожье осудят гражданина Украины за попытку подрыва сотрудника полиции

      Популярная 36-летняя актриса разделась на камеру

      Бастрыкин раскрыл новые подробности о теракте в отношении военкора Татарского

      Доктор Мясников пожаловался на неуважение и удалил Telegram-канал

      Орбан предрек итог «плана победы» Зеленского

      Экономист раскрыл смысл заявлений о производстве Украиной ядерного оружия

      Фирмам Швейцарии пригрозили за обход антироссийских санкций

      Российские ядерные «Ярсы» выйдут на полевые позиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше