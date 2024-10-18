Над Орловской областью сбили еще семь беспилотников

Губернатор Клычков: система ПВО сбила еще семь БПЛА над Орловской областью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам», — сообщил он. По его словам, пострадавших и повреждений на территории области нет. В настоящее время на местах происшествия оперативные службы проводят соответствующие мероприятия.

Ранее сообщалось, что над Орловской областью удалось уничтожить пять беспилотных летательных аппаратов. Атака производилась в период с 13:50 до 14:30. Устройства самолетного типа были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.