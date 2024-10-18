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00:18, 18 октября 2024Россия

Над Орловской областью сбили еще семь беспилотников

Губернатор Клычков: система ПВО сбила еще семь БПЛА над Орловской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам», — сообщил он. По его словам, пострадавших и повреждений на территории области нет. В настоящее время на местах происшествия оперативные службы проводят соответствующие мероприятия.

Ранее сообщалось, что над Орловской областью удалось уничтожить пять беспилотных летательных аппаратов. Атака производилась в период с 13:50 до 14:30. Устройства самолетного типа были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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