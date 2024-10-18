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15:33, 18 октября 2024Ценности

Надувной одежде предрекли популярность

NYP: надувная одежда с вентиляторами станет трендом в 2024-2025 годах

Фото: Francois Durand / Getty Images

Надувная одежда станет новым модным трендом в 2024-2025 годах. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

На прошедшей в Париже Неделе моды японский бренд Anrealage представил новую коллекцию одежды из нейлона, которая надувалась прямо на моделях. Отмечается, что в вещи были встроены специальные вентиляторы, призванные охлаждать их владельцев во время прогулок.

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Модельер марки Кунихико Моринага предрек подобным предметам гардероба популярность из-за универсальности. «Своим дефиле мы хотели предложить не только новые формы, но и удобную для любой погоды одежду», — отметил дизайнер.

В августе молодежь пристрастилась к любимому аксессуару своих бабушек. Отмечалось, что у представителей поколения Z популярными стали разнообразные броши.

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      Карина Черных
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