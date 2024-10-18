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13:06, 18 октября 2024Бывший СССР

Назван значительный шаг России к взятию под контроль Часова Яра

WSJ: прорыв РФ на двух участках у Часова Яра может стать шагом к взятию города

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвались на двух участках в районе Часова Яра. Это может стать значительным шагом российских сил к взятию города под контроль, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Уточняется, что ВС РФ прорвались к востоку от города. «Продвижение (…) может означать значительный шаг России к взятию города», — сказано в материале.

Кроме того, как признал капитан украинской пехоты Ростислав Касьяненко, достаточно одной ошибки, чтобы Часов Яр пал через несколько дней. Также отмечается, что рота военного пытается удержать город и его окрестности полгода.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщил, что ВС России успешно наступают в Часовом Яре. По информации ресурса, российские военные продвинулись в кварталах города.

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      Кристина Есикова
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