WSJ: прорыв РФ на двух участках у Часова Яра может стать шагом к взятию города

Вооруженные силы (ВС) России прорвались на двух участках в районе Часова Яра. Это может стать значительным шагом российских сил к взятию города под контроль, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Уточняется, что ВС РФ прорвались к востоку от города. «Продвижение (…) может означать значительный шаг России к взятию города», — сказано в материале.

Кроме того, как признал капитан украинской пехоты Ростислав Касьяненко, достаточно одной ошибки, чтобы Часов Яр пал через несколько дней. Также отмечается, что рота военного пытается удержать город и его окрестности полгода.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщил, что ВС России успешно наступают в Часовом Яре. По информации ресурса, российские военные продвинулись в кварталах города.

