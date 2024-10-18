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20:56, 18 октября 2024Экономика

Названа неожиданная опасность сухого воздуха

Иммунолог Болибок: из-за сухого воздуха может развиться аллергия

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Из-за сухого воздуха в доме или квартире может развиться аллергия. Неожиданную опасность недостаточной влажности в помещении назвал иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам врача, сами по себе солнечный свет, тепло, ультрафиолет или инфракрасное излучение не относятся к аллергенам, однако могут вызывать аллергию опосредованно. «Как правило, это связано с тем, что в коже накапливаются какие-либо вещества или дефицит веществ, и за счет этого неблагоприятного воздействия на кожу начинается воспалительная реакция», — объяснил иммунолог. Чтобы избежать аллергии, Болибок рекомендовал купить прибор для измерения влажности воздуха в помещении. Если она будет экстремально низкой — менее 30 процентов, — врач посоветовал принять меры, направленные на повышение уровня влажности воздуха в квартире или доме до нормальных значений в 40-70 процентов.

Ранее в октябре россиянам напомнили об опасности погребов. Биолог Михаил Воробьев рассказал, что в дачном погребе может начаться выброс метана или углекислого газа.

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      Полина Кислицына
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