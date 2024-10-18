Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:35, 18 октября 2024Забота о себе

Названы четыре самые полезные добавки к каше на завтрак

Гастроэнтеролог Якушева: семечки и фрукты сделают кашу на завтрак еще полезнее

Фото: Alena Ganzhela / Unsplash

Овсяную, рисовую, гречневую, ячневую и многие другие варианты каши можно сделать еще полезнее, если дополнить ее разными вкусными добавками. Четыре самые полезные из них гастроэнтеролог Елена Якушева назвала россиянам в ходе беседы с aif.ru.

Первая рекомендация врача — добавить к утренней каше фрукты и ягоды, которые прекрасно сочетаются с любым видом круп. При этом для овсянки лучше выбрать персики, бананы и другие сладкие фрукты, а к манке или кукурузной каше больше подходят цитрусовые и вишня.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Еще одной полезной добавкой к каше на завтрак Якушева назвала семечки и орехи, причем как цельные, так и молотые. Они придадут дополнительной питательности блюду и насытят организм полезными жирами, необходимыми в том числе для работы мозга. Однако злоупотреблять семечками и орехами все же не стоит, так как они очень калорийны, напомнила гастроэнтеролог.

Отличным вариантом врач считает и сухофрукты в небольшом количестве. В изюме, кураге и черносливе очень много сахара, поэтому есть их можно лишь штучно. «Также сухофрукты стоит особенно аккуратно добавлять в каши тем людям, у которых диагностирован сахарный диабет», — предупредила Якушева.

Последней полезной добавкой к каше станет небольшая ложка меда, считает врач. Только класть его надо в готовое блюдо, а не при варке, в противном случае все полезные вещества в нем разрушатся, предупредила эксперт.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам защищающую от ожирения кашу. Специалисты рассказали, что употребление каши логаза, которая готовится из ячменной крупы, гороха и сала, снижает риск ожирения.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин против краткого перемирия с Украиной. Президент России не готов останавливать СВО даже на неделю

      Шольц назвал вовлечение НАТО в конфликт на Украине катастрофой

      Суд вынес приговор бывшему министру природных ресурсов Забайкалья

      В Совфеде оценили возможность создания Украиной ядерного оружия за две-три недели

      В российском нацпарке запечатлели романтическую сцену лосей

      Назван простой и дешевый способ очистить унитаз до блеска

      Лидеры ФРГ, США, Франции и Великобритании обсудили «план победы» Зеленского

      Новые виды птиц обнаружили на Курилах

      Последствия прямого столкновения ядерных держав на Украине оценили

      Медведев раскрыл ответ Москвы на «ядерный шантаж» Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше