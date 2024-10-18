Названы четыре самые полезные добавки к каше на завтрак

Гастроэнтеролог Якушева: семечки и фрукты сделают кашу на завтрак еще полезнее

Овсяную, рисовую, гречневую, ячневую и многие другие варианты каши можно сделать еще полезнее, если дополнить ее разными вкусными добавками. Четыре самые полезные из них гастроэнтеролог Елена Якушева назвала россиянам в ходе беседы с aif.ru.

Первая рекомендация врача — добавить к утренней каше фрукты и ягоды, которые прекрасно сочетаются с любым видом круп. При этом для овсянки лучше выбрать персики, бананы и другие сладкие фрукты, а к манке или кукурузной каше больше подходят цитрусовые и вишня.

Еще одной полезной добавкой к каше на завтрак Якушева назвала семечки и орехи, причем как цельные, так и молотые. Они придадут дополнительной питательности блюду и насытят организм полезными жирами, необходимыми в том числе для работы мозга. Однако злоупотреблять семечками и орехами все же не стоит, так как они очень калорийны, напомнила гастроэнтеролог.

Отличным вариантом врач считает и сухофрукты в небольшом количестве. В изюме, кураге и черносливе очень много сахара, поэтому есть их можно лишь штучно. «Также сухофрукты стоит особенно аккуратно добавлять в каши тем людям, у которых диагностирован сахарный диабет», — предупредила Якушева.

Последней полезной добавкой к каше станет небольшая ложка меда, считает врач. Только класть его надо в готовое блюдо, а не при варке, в противном случае все полезные вещества в нем разрушатся, предупредила эксперт.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам защищающую от ожирения кашу. Специалисты рассказали, что употребление каши логаза, которая готовится из ячменной крупы, гороха и сала, снижает риск ожирения.