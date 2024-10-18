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08:00, 19 октября 2024Россия

Названы первые признаки алкоголизма

Нарколог Исаев: утрата чувства меры — первый признак алкоголизма

Фото: freepik

Первыми признаками алкоголизма могут быть потеря чувства меры, увеличение дозы алкоголя и ряд других звонков, рассказал «Ленте.ру» психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

«На первой стадии ни сам больной, ни его родственники, как правило, не замечают проблему. Человек на этой стадии социально адаптирован, ходит на работу или учебу, не похмеляется с утра. Но в какой-то момент он теряет чувство меры — это и есть первый звонок, сигнализирующим о наступлении первой стадии алкозависимости», — рассказал Исаев.

Также психиатр указал на такие признаки, как постепенное увеличение дозировки алкоголя, жизнь в ожидании нового повода выпить, а также возникновение тревоги и агрессии в перерывах между употреблениями.

«Влечение к алкоголю значительно усиливается после первой же рюмки — зависимому хочется все больше и больше. Замечаются и небольшие провалы в памяти — так называемые алкогольные палимпсесты. С нарастанием дефекта промежутки времени, выпадающие из памяти, увеличиваются», — предупредил нарколог.

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Зависимый при этом, как отметил Исаев, убежден, что может прекратить пить в любой момент — он может предлагать родным сроки, в которые будет воздерживаться от выпивки, но, чаще всего, срывается под любым удобным предлогом.

Другим показательным симптомом нарколог назвал исчезновение рвотного рефлекса. У здорового человека, как он объяснил, большое количество алкоголя вызывает отравление, но с развитием зависимости рефлекс, призванный очистить организм от яда, слабеет.

Ранее хирург Марк Гадзиян связал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака. К ним он отнес рак молочной железы, полости рта, глотки, пищевода, печени, гортани, прямого и толстого кишечника.

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      Наталия Белова
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