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09:24, 18 октября 2024Наука и техника

Раскрыта опасность сбоя циркадных ритмов

PNAS: раскрыта опасность сбоя циркадных ритмов

Фото: freepik

Группа биологов, медицинских исследователей и специалистов по сну из нескольких институтов в Австралии, США и Великобритании раскрыла опасность сбоя циркадных ритмов. Результаты исследования были опубликованы в PNAS.

Специалисты проанализировали влияние света на циркадные ритмы, что имеет важное значение для здоровья. Предыдущие исследования показывали, что нарушение циркадного ритма может привести к различным проблемам со здоровьем, включая преждевременную смерть. Эта новая работа сосредоточилась на том, как свет воздействует на людей, которые часто бодрствуют ночью.

Для выяснения связи между освещением и риском смертности команда получила доступ к данным из UK Biobank, который содержит биомедицинские данные сотен тысяч людей. Исследователи проанализировали информацию от 89 тысяч участников, носивших устройства для отслеживания воздействия света.

Команда исследовала смертность в течение восьми лет наблюдения, в результате чего было зафиксировано 3750 случаев смерти, из которых 798 были связаны с сердечными заболеваниями. Они обнаружили, что воздействие света ночью связано с повышенным риском преждевременной смерти, причем этот риск наиболее ярко проявляется у людей с уже существующими сердечными заболеваниями.

Дополнительно было установлено, что у людей, которые регулярно подвергались большему количеству света в течение дня, риск смертности снижался. Исследователи заметили нарушения циркадного ритма у участников, получавших свет ночью, что увеличивало их вероятность возникновения различных заболеваний.

В заключение, исследовательская группа рекомендует сохранять темноту поздно ночью и рано утром, когда циркадный ритм наиболее уязвим. Также они советуют повышать уровень освещения в течение дня, что может помочь снизить риск здоровья и преждевременной смерти.

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      Александр Еникеев
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