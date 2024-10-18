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08:57, 18 октября 2024Экономика

Одна из крупнейших компаний в мире призвала недовольных работой в офисе уволиться

Amazon призвала уволиться недовольных работой в офисе сотрудников

Фото: Vincent West / Reuters

Amazon призвала недовольных пятидневным графиком работы в офисе сотрудников уволиться. Такое послание оставил работникам гендиректор Amazon Web Services Мэтт Гарман, сообщает CNBC.

Во время общего собрания в штаб-квартире компании в Арлингтоне, штате Вирджиния, представитель руководства одной из крупнейших компаний в мире заявил, что работа в офисе помогает командам лучше взаимодействовать и быть более эффективными.

«В Amazon мы хотим работать в среде, где мы работаем вместе, и мы считаем, что такая среда сотрудничества невероятно важна для наших инноваций и нашей культуры», — подчеркнул Гарман.

В компании намерены отказаться от удаленной работы, введенной во время пандемии, чтобы не отставать от конкурентов: Microsoft, OpenAI и Google. Сначала Amazon требовала, чтобы сотрудники проводили в офисе не менее трех дней неделю, а в сентябре 2024-го отменила возможность трудиться из дома совсем.

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Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны некоторых сотрудников Amazon, которые утверждают, что они так же продуктивны, работая из дома или в гибридном режиме. Некоторые отмечают, что новые требования создают дополнительную нагрузку для семей и тех, кто ухаживает за больными.

Гарман заявил, что разговаривал с сотрудниками и «девять из десяти человек на самом деле очень рады этим изменениям». Тем, кому «просто не нравится работать в такой среде и которые не хотят этого делать», стоит не забывать, что существуют и другие компании, заявил топ-менеджер,

В марте 2023 года Amazon решила сократить девять тысяч сотрудников. Главный исполнительный директор Энди Джасси пояснил, что в первую очередь увольнения затронут веб-сервисы Amazon, отделы кадров и рекламу и работников сервиса для онлайн-трансляций Twitch. Увольнения объясняют тем, что из-за всплеска найма во время пандемии в компании стало работать слишком много людей. При этом с ноября 2022-го по февраль 2023 года Amazon уже избавилась от 18 тысяч сотрудников из-за неуверенности в дальнейшей судьбе компании.

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      Вячеслав Агапов
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