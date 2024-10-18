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09:25, 18 октября 2024Мир

Орбан раскрыл попытки Запада узнать ядерный потенциал Украины

Орбан: западные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Западные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины и проверить заявления о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

«Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия», — рассказал политик.

При этом Орбан раскритиковал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что его целью является прямое втягивание НАТО в вооруженный конфликт.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник рассказал Bild, что у Киева есть материалы и знания для создания ядерного оружия. Он добавил, что производство первой бомбы якобы может занять «всего несколько недель», если соответствующие договоренности будут достигнуты. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сказал экс-президенту США Дональду Трампу, что республика должна обладать ядерным оружием или стать членом НАТО.

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      Максим Габриелян
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