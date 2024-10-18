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21:16, 18 октября 2024Мир

Лидеры ФРГ, США, Франции и Великобритании обсудили «план победы» Зеленского

Шольц, Байден, Стармер и Макрон обсудили «план победы» Зеленского в Берлине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц, американский президент Джо Байден, британский премьер Кир Стармер и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили в Берлине так называемый «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина ФРГ.

Как отметили в правительстве Германии, политики коснулись мер по дополнительному укреплению безопасности Украины, предоставление ей финансовой и гуманитарной помощи, включая использование доходов от замороженных российских активов.

«Обсудили "план победы" президента Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, а также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.

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      Марина Совина
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