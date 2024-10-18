Пленный ВСУ назвал своих сослуживцев немощными

ТАСС: пленный ВСУ назвал свою бригаду немощной из-за возраста военных

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал свою бригаду немощной из-за среднего возраста военных. Об этом пишет ТАСС.

«В украинской армии бардак. Многие офицеры — (...) просто мобилизованные, которые проходили только военную кафедру. Ничего не умеют, ничего не понимают. Всем нормальным людям очевидно, что наша бригада немощная. Все старые, плохо подготовленные», — приводит издание слова военнослужащего.

Военнопленный добавил, что у многих его сослуживцев не надеялись вернуться из боя из-за сложного положения на фронте.

Ранее пленный сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевской области Руслан Тагеев заявил, что избежать мобилизации на Украине практически невозможно. «Я думаю, что можно [скрываться на Украине от военкомов], но это ненадолго, наверное. Потому что все равно в любом случае ты же где-то должен ходить в магазин, куда-то передвигаться как-то», — рассказал он.