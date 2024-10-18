Москвичей порадовали прогнозом погоды на следующую неделю

Синоптик Макарова: на следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 13 градусов

Следующая неделя порадует жителей столицы теплой погодой. Таким прогнозом с NEWS.ru поделилась главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По сведениям метеоролога, столбики термометров на предстоящей неделе пойдут вверх: температура поднимется до плюс 11-13 градусов. В понедельник ночью она будет держаться в районе от нуля до 5 градусов тепла, во вторник и среду воздух прогреется до плюс 6. Таким образом, температура вновь окажется выше климатической нормы — на три градуса.

Существенных осадков в мегаполисе не ожидается, дожди будут короткими и локальными. Давление будет пониженным из-за смещения антициклона. Со второй половины недели небо затянет облаками, сообщает Макарова.

Ранее «Болдинскую осень» москвичам пообещал синоптик Евгений Тишковец. Солнце начнет пригревать уже в выходные, 19-20 октября: в субботу ожидается плюс 6-9 градусов, в воскресенье потеплеет до плюс 12 градусов.