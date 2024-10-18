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05:31, 18 октября 2024Россия

В России предрекли «показательный момент» в битве за Курскую область в течение недели

Офицер запаса Дандыкин о боях под Курском: произойдет «показательный момент»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В течение недели на направлении фронта в Курской области можно ожидать «показательный момент». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В ближайшее время, может быть, даже на этой неделе, произойдет показательный момент: мы начнем не просто их [украинские силы] выдавливать, а будем уничтожать, если они сами не уйдут. Я думаю, возможности группировки, которые созданы на этом направлении, позволяют это сделать», — считает он.

Эксперт добавил, что в 16 бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область, за два с лишним месяца боев уничтожено такое количество личного состава, из которого можно было бы сформировать пять-шесть бригад полной комплектности.

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«Вот сейчас ровно половина осени. Я думаю, мы сможем их выдавить из Курской в конце октября — начале ноября. Это мой взгляд. Причем, не просто выдавить: или они сами уйдут, или будет так, как это было в Угледаре, как это происходит сейчас в Торецке», — сказал Дандыкин.

17 октября появилась неофициальная информация, что Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили еще около 8,5 квадратного километра территории, включая пропускной пункт Бондаревка. На практике это значит, что Российской армии осталось пройти совсем немного, чтобы окружить сразу несколько группировок ВСУ под Курском.

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      Игорь Дмитров
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