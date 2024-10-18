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09:19, 18 октября 2024Ценности

Популярная 36-летняя актриса разделась на камеру

Американская актриса Джулианна Хаф показала фигуру в черном нижнем белье

Фото: @juleshough

Популярная американская актриса Джулианна Хаф разделась на видео и показала фигуру в нижнем белье. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя артистка станцевала на камеру в черном облегающем платье Jacquemus и высоких красных сапогах на каблуках.
Затем она предстала в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера с поролоновыми чашками и трусов с низкой посадкой.

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При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое и стройное тело с кубиками пресса. Вдобавок звезда сделала укладку и нанесла мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в октябре 40-летняя звезда «Доктора Хауса» похвасталась прессом на прогулке. Американская актриса Оливия Уайлд попала в объективы папарацци после тренировки в спортзале Лос-Анджелеса.

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      Карина Черных
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