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03:17, 18 октября 2024Мир

Посольство России оценило поставки танков Украине из Австралии

Посольство России: танки Abrams из Австралии будут гореть на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Танки M1A1 Abrams, которые Австралия пообещала поставить Киеву, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters. Об этом заявило посольство России в Австралии в своем Telegram-канале.

Российское дипведомство уточнило, что австралийский кабмин «упорствует в своей бессмысленной и безответственной политике, движимой антироссийской грандиозной стратегией Запада». Она в свою очередь «завернута в лицемерные стенания о "международном порядке, основанном на правилах" и фальшивые опасения за территориальную целостность Украины», подчеркнуло посольство.

Отмечается, что это еще один шаг «в постоянно углубляющемся вовлечении Австралии в войну Запада против России через посредников».

16 октября стало известно, что Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов. В частности, причиной передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику считается покупка Австралией новейших танков Abrams M1A1. Часть отданных машин потребуют ремонта перед направлением в зону боевых действий.

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      Юлия Мискевич
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