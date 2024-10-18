Посольство России оценило поставки танков Украине из Австралии

Танки M1A1 Abrams, которые Австралия пообещала поставить Киеву, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters. Об этом заявило посольство России в Австралии в своем Telegram-канале.
Российское дипведомство уточнило, что австралийский кабмин «упорствует в своей бессмысленной и безответственной политике, движимой антироссийской грандиозной стратегией Запада». Она в свою очередь «завернута в лицемерные стенания о "международном порядке, основанном на правилах" и фальшивые опасения за территориальную целостность Украины», подчеркнуло посольство.
Отмечается, что это еще один шаг «в постоянно углубляющемся вовлечении Австралии в войну Запада против России через посредников».
16 октября стало известно, что Австралия передаст Украине устаревшие танки Abrams стоимостью 245 миллионов долларов. В частности, причиной передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику считается покупка Австралией новейших танков Abrams M1A1. Часть отданных машин потребуют ремонта перед направлением в зону боевых действий.