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13:41, 18 октября 2024Россия

Появились подробности об обнаруженном в российской школе учителе-квадробере

Директор школы в Красноярске: прозванный квадробером учитель физики уволился

Кадр: Telegram-канал SHOT

Учитель физики из школы №147 в Красноярске, которого назвали квадробером, уволился из образовательной организации по собственному желанию. Подробности о мужчине рассказал директор школы Роман Кузьмин, сообщает РЕН ТВ.

«Учитель этот никакого отношения к квадроберам не имеет (...). Проработал он около года, ушел в частную школу. Он просто проводил физминутки. На четвереньках и так далее он никогда не вел уроки, обычный педагог», — сказал Кузьмин.

По его словам, мужчина проводил физминутки для учеников в подвижной форме. У педагога не было никаких дисциплинарных взысканий, он уволился по собственному желанию.

Сообщения о том, что в школе Красноярска появился учитель-квадробер, стали распространяться в сети 18 октября. Кроме рассказов о формулах и теоремах на занятиях учитель, как заявлялось, прыгал как квадробер, лаял и хулиганил вместе с учащимися.

В Госдуме в октябре начали работу над законопроектом о контроле квадробинга. При этом глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина с сомнением отнеслась к рассуждениям о запрете квадробинга. Она считает, что это временное явление, которое через какое-то время сойдет на нет, а тем, кто подражает животным, надо просто дать возможность побыть детьми.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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