Премьер Словакии раскрыл мнение ЕС по плану Зеленского

Премьер Словакии Фицо: у ЕС нет единого мнения по плану Зеленского

У Европейского союза (ЕС) нет единого мнения по «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского, и сообщество не смогло занять четкой позиции. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Reuters.

«"План" настолько противоречивый, что у Европейского совета не было возможности занять по нему никакой позиции. И это очень правильно (...) потому что я не могу себе в целом представить, чтобы Европейский совет сказал: приветствуем поставки ракет средней и большой дальности, которые могут быть использованы против целей на территории России», — рассказал глава правительства.

Фицо подчеркнул, что принятие подобных планов Киева будет грозить лишь эскалацией конфликта. Он также добавил, что не поддерживает планы Украины вступить в НАТО.

Ранее Фицо заявил, что Евросоюз устал от продолжающегося конфликта на Украине и не видит перспективы к его разрешению, несмотря на всю помощь стран ЕС Киеву. В частности, он указал на то, что среди лидеров европейских стран «до сих пор преобладает мнение» о военном решении украинского кризиса, так как, по их мнению, таким образом якобы «можно обеспечить Киеву хорошие позиции в случае возможных переговоров».