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17:06, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Проект Ateo признали иноагентом

Минюст внес проект Ateo в реестр иностранных агентов

Фото: Unsplash

Минюст внес медиапроект Ateo в реестр иностранных агентов. Документ с обновлениями доступен на сайте ведомства.

Ведомство отметило, что проект распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и избирательной системе, формировали негативный образ российский армии.

В качестве участников проекта в реестре были указаны Григорий Озеров и Роберт Петросян. По данным Минюста, они проживают за пределами России.

Ведомство отметило в документе страницы издания в мессенджере Telegram, в соцсетях «ВКонтакте» и X (бывшая Twitter).

Также в реестр был включен публицист Максим Блант (настоящее имя — Максим Матвейченков) и другие физические лица.

Ateo — медиапроект, занимающийся освещением социальных и политических явлений.

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов издание «Собеседник» (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В качестве одной из причин ведомство назвало распространение изданием недостоверной информации о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике.

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